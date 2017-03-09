Украина передаст Гааге факты организации РФ теракта в Волновахе

Материалы расследования Генпрокуратуры о предполагаемом участии россиян в теракте под Волновахой направят прокурору Международного уголовного суда ООН

Информация о том, что в организации обстрела реактивной артиллерией маршрутки под Волновахой в январе 2015 года подозревается гражданин РФ, передана украинской делегации на Международном суде ООН в Гааге. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук, передает корреспондент LIGA.net.

"Следствием установлено лицо, гражданин РФ, который причастен не только к организации вооруженной агрессии против Украины, но и который непосредственно руководил боевиками в их борьбе против Вооруженных Сил Украины... Эта информация была направлена нашей украинской делегации в Гааге в Международном суде ООН как доказательная база российской агрессии против Украины", - сказал он.

Как отметили в ГПУ, эти материалы направят прокурору Международного уголовного суда ООН, где будет приниматься решение о начале расследования российской агрессии против Украины.

13 января 2015 года около 14:25 боевики со стороны Докучаевска обстреляли Градами украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. На месте погибли десять пассажиров автобуса, а еще 18 человек в разной степени тяжести были госпитализированы. Позднее скончались еще трое пострадавших.