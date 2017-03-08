Украина передаст Международному суду ООН дипломатическую переписку с Россией

Украина предоставит Международному суду ООН все дипломатические ноты, которые он передал российской стороне после начала конфликта.

Об этом заявил представитель украинской стороны Дэвид Зионц сегодня в суде, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Представитель Украины Д.Зионц сообщил, что эта непубличная переписка будет передана через обвинение со стороны РФ в том, что Украина не высказывала ей конкретных претензий.

Кроме того, украинская сторона настаивает на принятии срочных мер против РФ.

"Действия, которые привели к смерти гражданских лиц, не участвующих в этом конфликте, - это и есть терроризм", - отметил в своем выступлении представитель Украины в суде американский профессор Гарольд Хонджи Ко.

Напомним, во время выступления в Международном суде ООН Украинская сторона озвучила требования, которые суд должен применить в отношении России, в частности прекратить финансирование терроризма на Донбассе.

Как сообщал УНН, 6 марта Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску Украины к РФ, представленного МИД Украины 16 января 2017.

16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.