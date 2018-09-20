Украина планирует закупку современного высокоточного ракетного вооружения. Об этом во время ежегодного послания заявил Президент Украины Петр Порошенко в Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.

"В этом году мы планируем активную разработку и подготовку производства и закупку современного высокоточного ракетного вооружения. Высокоточных боеприпасов для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники.

Высокоточных других средств поражения", - сообщил П.Порошенко.

Напомним, в Украине успешно прошел очередной этап испытаний реактивных снарядов РС-80 "Оскол" калибра 80 мм.

Как сообщал УНН, вслед за палатой представителей сенат США поддержал выделение 250 млн долл. США на политику безопасности помощь Украине со средствами на летальную оружие в законе о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны". Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.