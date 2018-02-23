Украина по-прежнему на краю пропасти, несмотря на все усилия по ее стабилизации (The Conversation, Австралия)

С тех пор как в 2014 году Украину начали разрывать на части протесты, сепаратизм и иностранная интервенция, ей очень трудно сохранить контроль над своим будущим. Эти трудности далеки от завершения. Подписано не менее четырех мирных соглашений: два Минских соглашения, так называемое Киевское соглашение и Женевская декларация.

Но даже после всей этой проведенной работы конфликт в основе своей не урегулирован, а шансы на пятое соглашение, или хотя бы на подтверждение обязательств по действующим соглашениям угасают с каждым днем на фоне усиливающейся дипломатической напряженности.

Это хуже, чем тупиковая ситуация: несмотря на все попытки достичь договоренности, Украине по-прежнему грозит вполне реальная опасность сползания к насилию.

Подписанное три года назад соглашение о прекращении огня нарушается почти ежедневно. Более двух миллионов вынужденно перемещенных лиц продолжают страдать на территории Украины и за ее пределами, особенно в России. Проекты конституционной реформы и реформы органов власти, призванные решить проблемы страны, погрязли в болоте коррупции, непрозрачности и народного разочарования.

Ситуация усугубляется тем, что обе стороны украинского конфликта внутренне расколоты. Восточные сепаратисты не являются какой-то единой силой, что стало очевидно на примере неудавшегося переворота в Луганске в ноябре 2017 года. Да и в рядах политической элиты в Киеве нет единого мнения относительно того, что делать с этим конфликтом. В данный момент верх берут те, кто хочет отрезать контролируемые сепаратистами и, возможно, оккупированные Россией территории на востоке. Это стало особенно очевидно с принятием украинским парламентом 18 января 2018 года закона номер 7163, который противоречит международным обязательствам Украины в рамках четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Вдобавок ко всему там активно действуют многочисленные внешние силы.

Ядовитая смесь

Ситуация на Украине является «смешанным» конфликтом, в котором на местном, национальном, региональном и общемировом уровне участвуют многочисленные силы, структуры и прочие факторы. В конфликте киевских властей с сепаратистами на востоке Украины в разные моменты участвовали проукраинские боевики, а на стороне сепаратистов «маленькие зеленые человечки» и «отпускники» из России.

Такой конфликт как на Украине, в который «проникают» внешние силы, становится еще сложнее и запутаннее, если эти силы настраиваются друг против друга, отстаивая собственные интересы. Многие готовы эксплуатировать и разжигать местные противоречия и умело пользуются своим участием в конфликте, чтобы торговаться с другими игроками местного, регионального или глобального уровня.

Таким образом, локальный украинский конфликт превратился в очередную арену, на которой могут разгореться региональные и глобальные конфликты. На этом фоне мы можем «воспользоваться» прежними усилиями по урегулированию конфликта на востоке Украины в качестве бинокля, позволяющего заглянуть в будущее.

Назад к исходной точке

В ходе недавних исследований, в основу которых была положена обширная работа на местах, многочисленные интервью и опросы целевых групп, мы выяснили, что ни Россия, ни Запад не идут ни на какие уступки по Донбассу, и вряд ли сделают это. Поэтому, пока Украина остается важной наградой для обеих сторон в этом оспариваемом регионе, неспокойное статус-кво там будет сохраняться.

Предположения о «большой сделке» между США и Россией по Крыму и по ряду других вопросов, включая Сирию, вряд ли к чему-то приведут. Пока обе страны и их союзники довольно успешно отделяют свое взаимодействие в различных областях от этих вопросов, сотрудничая в одном и соперничая в другом.

Минск-2 останется невыполнимым, по крайней мере, в своем политическом и конституционном измерении. Правительство в Киеве продемонстрировало свою неспособность (и нежелание) осуществлять значимые и последовательные реформы в интересах всех своих граждан, обслуживая только немногочисленный и влиятельный круг состоятельных лиц. У него нет ни политической воли, ни капитала, ни возможностей для выполнения большинства согласованных положений этого соглашения. А у сепаратистов в Донбассе нет никаких стимулов для урегулирования, так как оно обещает им гораздо меньше того, что они имеют сейчас.

На Украине и конфликтующие между собой стороны, и их внешние союзники стремятся закрепить такую ситуацию, которая обеспечивает им хотя бы какой-то контроль над частью страны и не дает ей полностью уйти на орбиту России или Запада. Такой подход в данный момент удерживает Украину от сползания в полномасштабный конфликт, и поэтому он является «успешным», несмотря на свою неустойчивость и недолговечность.

Но настоящие проблемы гораздо глубже, и они мешают этой стратегии приносить реальный результат. Складывающаяся на Украине динамика является результатом трех взаимосвязанных факторов: чрезмерная самоуверенность Запада после окончания холодной войны, усиливающаяся решимость России снова утвердиться в качестве мировой сверхдержавы, а также неспособность и нежелание Украины реформироваться и укреплять свои хрупкие институты, что помогает изолировать их от внешнего вмешательства. После окончания холодной войны прошло почти 30 лет, а мы, похоже, вернулись к исходной точке. И опять тяжкое бремя геополитической конфронтации ляжет на плечи людей, живущих по обе стороны линии фронта.

Стефан Вулф — профессор международной безопасности, Бирмингемский университет.

Татьяна Маляренко — профессор международных отношений, Национальный университет «Одесская юридическая академия».