Украина под давлением с востока и запада (The National Interest, США)

Посещение Киева позволяет взглянуть на украинскую национальную идентичность, прошедшую длинный путь в виде углового куска Евразии, который когда-то назывался Малороссией. Украина была значительной частью Советского Союза, она вносила важный вклад в его экономику и военную силу, однако сегодня конфликт с Россией является определяющей характеристикой украинского национального самосознания.

Парламентарии различной партийной принадлежности, а также другие политически активные люди в столице как внутри, так и за пределами правительственного здания, разделяют чувства по поводу несправедливого отношения со стороны России. Это включает в себя не только события последних лет в Крыму и взбунтовавшемся Донбассе на востоке Украины, но и, в целом, российское представление о том, что Украина должна согласиться — в соответствии со старым подходом, подчеркивающим обозначение «Малороссия» — с тем, чтобы быть частью сферы влияния Москвы.

Украина весьма гордится тем, что эта нация смогла достичь за 25 лет своей независимости, а также за три года, прошедших с момента «Революции достоинства», в результате которой был свергнут бывший президент Виктор Янукович. Булыжники, вырванные на политой кровью площади Майдан во время последнего восстания, уже уложены на прежнее место, а теперь к ним добавились мемориалы в честь погибших здесь людей. Память о Майдане все еще свежа, а ее воздействие на мысли и эмоции украинцев является глубоким.

Гордость по поводу успехов Украины сдерживается честным признанием того, предстоит пройти еще длинный путь. Коррупция привлекает к себе много внимания, а власти, включая новые институализированные правительственные ведомства, предпринимают многочисленные меры для борьбы с ней. Однако речь идет не только о взятках и откатах, но и о более значительном подчинении общественного блага личным интересам, и именно этим чаще всего объясняются недостатки государственной политики и неспособность решить более эффективным образом многочисленные экономические и социальные проблемы.

Хотя существует острая необходимость создания прочного постсоветского частного сектора, не менее острой является также необходимость создания эффективного государственного сектора. Заработная плата правительственных чиновников смехотворно мала, что лишь усугубляет проблему коррупции, тогда как политическое и административное лидерство зависит от патриотизма тех людей, которые заработали много денег в другом месте и теперь чувствуют себя обязанными сделать так, чтобы их таланты пару лет поработали на общее благо. В число этих людей входят экспаты и другие иностранцы с родственными связями на Украине, в том числе врач из Детройта, которая в настоящее время является и. о. министра здравоохранения.

Президент Петр Порошенко является одним из таких независимых и богатых патриотов. Он является активным и умеющим хорошо излагать свои мысли поборником национальных интересов Украины, и он защищает эти интересы в том случае, когда они наталкиваются на отказывающуюся от сотрудничества Россию. Но, как и в случае с любыми другими политическими лидерами, он уязвим для критики со стороны людей, недовольных состоянием экономики, которая сократилась из-за беспорядков и внешних конфликтов, произошедших в последние годы.

Западные институты, бывшие своего рода землей обетованной для будущей Украины — Европейский Союз и НАТО — продолжают выполнять роль притягательной точки отсчета. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, ставшее непосредственной причиной отстранения Януковича от власти, уже действует в режиме временного применения.

Порошенко заявляет о возможном проведении референдума по поводу членства в НАТО, а другие украинские официальные лица говорят об усилиях, направленных на то, чтобы соответствовать стандартам и ожиданиям НАТО. Однако интересы, а также политика стран Запада делают недостижимым членство Украины в обеих этих западных организациях. Официальная позиция Евросоюза может продолжать состоять в том, что другие нации (даже Турция) находятся в очереди впереди Украины, а это означает, что процесс ожидания может затянуться на неопределенное время. Что касается НАТО, то существующая озабоченность относительно последствий расширения и включения в состав членов альянса прибалтийских республик привела к более широкому пониманию ошибочности дальнейшего расширения альянса на восток.

Минские соглашения, ставшие основой политической и военной дорожной карты для разрешения не совсем замороженного конфликта на Донбассе, вызывают противоречивые чувства на Украине. Многие украинцы разочарованы постоянными нарушениями договоренности о прекращении огня. Порошенко считает, что в формулу Минских соглашений включен его собственный мирный план и что это единственный мирный вариант развития событий.

Любое долгосрочное решение этого конфликта связано со сделками и переговорами, которые ведутся далеко за рамками собственных интересов Украины. В число игроков входят не только Россия и Западная Европа, но также Соединенные Штаты — и это главная причина существования значительного количество сомнений и беспокойства относительно направленности политики президента Трампа на Украине, как, впрочем, и в других странах. Несмотря на переменчивый характер нового президента Соединенных Штатов, нельзя исключить и такой вариант — если американская администрация по каким-то собственным причинам будет проводить в Сирии политику, скажем, в большей степени совпадающую с российской, то тогда это может стать частью формулы, которая приведет Владимира Путина к отказу от его злонамеренных действий на Донбассе.

Пол Пиллар