Украина подает новый иск в ЕСПЧ против России

Украинская сторона на следующей неделе подаст новый межгосударственный иск против России по украинским заключенным на территории РФ. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов в эфире 5 канала.

"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных", - сообщил замминистра.

Он объяснил, на что направлен этот иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Часто нет абсолютно никаких оснований в чем-то этих людей обвинять. Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой глупости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Потому что, как правило, знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно, еще нескольких, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания", - убеждены в Минюсте.

Чиновник отметил, что когда есть внимание международных организаций к конкретным украинцам, находящихся в тюрьме, для них улучшают условия содержания, позволяют посещения.

"А также это в перспективе возможность освободить их из-за решения Страсбургского суда… Это тот путь, который мы выбрали для того, чтобы привлечь внимание к этой категории людей и таким образом, по решению суда, давить на Россию с требованием освободить их из-за беспочвенности их преследования", - пояснил Петухов.

Он также рассказал об уже поданном иске Украины в ЕСПЧ.

"Министерство юстиции впервые подало иск в Европейский суд по правам человека еще до так называемого референдума и захвата Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму, и мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге. К сожалению, международное правосудие немного медленнее, чем национальное", - отметил Петухов.

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