Ранее Порошенко дал МИД соответствующее поручение Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН

Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге. Об этом на своей странице в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН.

Исторический иск. Право на нашей стороне", - сообщила Беца.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге против РФ.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уже сформирован арбитраж для рассмотрения дела о нарушении Россией морского права.

Президент Петр Порошенко заявил о готовности Украины доказать нарушения морского права со стороны России.