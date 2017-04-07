Украина поддержала ракетный удар США по Сирии

Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает ракетный удар США по военно-воздушной базе в Сирии в ответ на обвинения в том, что сирийские ВВС применили химическое оружие против гражданского населения.

"Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима, в частности против мирного населения", - говорится в заявлении МИД.

Министерство отмечает, что любое применение химоружия, которое является одним из видов оружия массового уничтожения, является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением.

"Виновники должны быть безусловно привлечены к ответственности.

Безнаказанность нарушителя международного права, который применяет химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлениям с его стороны", - заявили в МИД.

При этом министерство считает неприемлемым хроническое блокирование Россией работы Совбеза ООН является и должен получить надлежащую оценку.

"Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового поражения и жертвы среди гражданского населения в Сирии", - отметили в МИД.

Напомним, что сегодня утром боевые корабли ВМС США нанесли удар нескольким десяткам крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому сирийских войск, из которого, по данным разведки, взлетали боевые самолеты сил Асада для бомбардировки химоружием мирного населения в провинции Идлиб.