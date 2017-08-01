Украина подготовила для ЕСПЧ поминутную хронологию захвата Крыма Россией

Украина подготовила для отправки в Европейский суд по правам человека показания 50 свидетелей и около 100 видеоматериалов, касающихся аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина в эфире "5 канала".

"Под каждую видеозапись у нас есть или свидетельство лица, делавшего аудиозапись, или которое было "на картинке", - рассказал Лещина.

"Мы сделали три отдельных графика. Один - входа российских войск. Мы показали, какая часть когда заходила, где разгружалась, когда она оттуда ушла. А отдельно мы сделали график захвата украинской инфраструктуры. У нас есть информация, график захватов или блокирований украинских военных частей - и там, особенно касаемо конца февраля-начала марта, у нас вообще есть информация по часам или минутам", - добавил он.

Всего в Страсбурге рассматривают пять исков против России - не только об аннексии Крыма, но и об агрессии на Донбассе, доказательства которой украинская сторона намерена предоставить уже через два месяца.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Украина не признает вхождение полуострова в состав РФ и считает его своей территорией.

Страны ЕС и США также не признают вхождения Крыма в состав РФ. После аннексии США и ЕС ввели санкции против ряда российских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и были заморожены их счета. При этом президент РФ Владимир Путин объявил аннексию Крыма "важнейшей вехой в истории России"