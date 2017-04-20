Украина подключила к базе Интерпола все международные пункты пропуска на государственной границе.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время брифинга в аэропорту "Борисполь" в четверг.

"Украина подключилась к базе Интерпола в августе 2015 года. И за полтора года нам удалось присоединить все международные пункты пропуска к системе. За это время Госпогранслужба проверила почти 3,5 тысячи срабатываний. Наиболее распространенные преступления - это мошенничество, участие в террористических группировках и незаконный оборот наркотиков", - цитирует его пресс-служба МВД.

Благодаря подключению к системе Интерпола удалось выявить 2,6 лиц, 147 находившихся в угоне транспортных средств, более 700 похищенных или утерянных паспортов.

"Несмотря на войну и агрессию со стороны РФ, в Украине происходят серьезные трансформации и реформы. Наши приоритеты соответствуют запросам современного общества: кибербезопасность, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Мир видит в нас партнеров в этой совместной работе. Угроза с востока побуждает нас активно интегрироваться в международную систему безопасности и усиливать защиту границы", - заявил Троян.