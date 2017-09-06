Украина подтвердила готовность обменять 309 террористов на 87 украинских заложников - Геращенко

Украинская сторона в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу на встрече в Минске подтвердила предложение относительно обмена 87 украинских заложников на 309 удерживаемых в Украине лиц, причастных к войне на Востоке Украины. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Как указала Геращенко в Facebook, украинскую сторону в подгруппе представляли, среди прочих, Виктор Медведчук, эксперты СБУ и омбудсмен Валерия Лутковская.

"В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение относительно немедленного освобождения заложников, мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 лиц, лишь бы только вытащить наших", - указала она.

По словам Геращенко, ОРДЛО уже не отрицают удержание 87 украинцев из списка 144 человек. Украинская сторона с трудом находит информацию о каждом и борется за их включение в списки.

"Также мы четко стоим на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне на Донбассе. Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действие минских соглашений, поэтому это неприемлемо", - отметила она.

Геращенко также рассказала, что в рамках договоренностей с МККК удалось передать заложникам ОРДЛО письма и посылки от родственников. При этом, представителям "Красного креста" не дали возможности непосредственно встретиться с заложниками, передачи принял начальник тюрьмы.

Кроме того, на встрече в Минске обсуждался вопрос открытия КПВВ "Золотое", которое блокируется боевиками полтора года.

2 сентября советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщал, что заложниками боевиков террористических организаций "Л-ДНР" остаются 144 украинца.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил о готовности Украины передать боевикам ОРДЛО 200 осужденных в обмен на освобождение украинских граждан, которых удерживают на оккупированной территории.