Украина полностью готова к Евровидению, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина полностью готова к международному песенному конкурсу Евровидение-2017. Об этом он сообщил сегодня в ходе посещения места проведения конкурса в Международном выставочном центре.

Гройсман отметил, что это событие играет большую роль для имиджа Украины.

"Для нас главное, чтобы это событие прошло на должном уровне. Мы на самом деле очень бережно использовали средства для подготовки, но как вы видите, это никак не повлияло на качество...Что касается возвращения средств, мы на это не рассчитывали и это не предусмотрено. Это событие для всей Украины, это событие нашей промоции, нашей прекрасной страны и поэтому мы инвестировали в это ресурсы", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее в Национальной полиции Украины заявили, что готовы к любым осложнениям, которые могут возникнуть во время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017.