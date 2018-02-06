Украина получила безвиз с островами в Карибском море

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островным государством Антигуа и Барбуда, которые находятся в Карибском море.

Заключенное соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

Кроме возможности отдохнуть, украинцы получат политическую поддержку со стороны государства-члена ООН

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, подписание данного соглашения - это не только развитие важных туристических и деловых возможностей, но и возможность помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживания студенческих обменов и информирования стран Карибского региона о ситуации в Украине.

В то же время, посол напомнил, что в этой стране продолжает сохраняться часть арестованных активов Павла Лазаренко.

"Несмотря на то, что у нас остаются вопросы невозвратных активов экс- премьер-министра Лазаренко, часть которых все еще находится в Антигуа и Барбуда, здесь возникает много вопросов возвращения украденных в Украине денег, и для этого нужно постоянно поддерживать диалог и на политическом, и на экспертном уровнях", - отметил украинский дипломат.

Церемония подписания документов об отмене визовых требований состоялась в Вашингтоне.