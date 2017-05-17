Украина получила безвиз: соглашение подписали

В Страсбурге подписали историчекое решение об отмене виз. Через 20 дней украинцы смогут свободно ездить по Европе. Отправиться в страны Евросоюза без необходимости показывать на границе визу можно будет уже 11 июня.

Президент Европарламента Антонио Таяни и представитель Мальты, председательствующей в Совете ЕС в 2017 году, подписали в Страсбурге законодательно решение о безвизовом режиме для Украины. На торжественной церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.

Через 20 дней после того, как подписанный сегодня документ будет опубликован в официальном журнале ЕС, отмена виз вступит в силу.

Сьогодні історичний день для України і для Євросоюзу!

Україна повертається до європейської родини.- Петро Порошенко (@poroshenko) 17 мая 2017 г.

Отправиться в страны Евросоюза без необходимости показывать на границе визу можно будет уже 11 июня. Это подтвердили и в Европарламенте.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Произошло это на заседании коллегии министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

Украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (кроме Ирландии и Великобритании), а также страны шенгенской зоны, не являющиеся членами Европейского союза, - Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.