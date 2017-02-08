Украина получила предложение Германии провести заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД

Украина получила предложение Германии провести в ближайшее время заседание в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию выполнять Минские договоренности", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с РФ Гернот Эрлер заявил, что в Германии считают возможной встречу глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе на следующей неделе в Бонне.

Как сказал Эрлер, тема соблюдения режима тишины будет обсуждена на переговорах министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), которая состоится в рамках встречи "Большой двадцатки" в Бонне.

Он считает, что заключенные в феврале 2015 года Минские соглашения остаются вполне приемлемыми, однако, к сожалению, не хватает воли для их выполнения.