Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили - Минюст

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявляет, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", - сказал он на пресс- конференции в Киеве во вторник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили, потому что ему предоставили доказательства о нарушении закона.