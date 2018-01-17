Украина получит американские "Джавелины" в течение полугода

Украина ожидает поставки и прием на вооружение ВСУ американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в течение первого полугодия 2017 года.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в Брюсселе отметил, что есть соответствующая процедура получения этого оружия.

Отвечая на вопрос о временных рамках, Муженко сказал, что партнеры называют разные сроки - "от двух до пяти-шести месяцев".

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В конце декабря 2017 года американские СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп санкционировал поставки Украине противотанковых вооружений, в том числе и комплексов Javelin.

Посол США в Киеве Мари Йованович сказала, что администрация президента США в конце 2017 года действительно приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонительных возможностей и поставки будут осуществляться в рамках помощи, то есть бесплатно. По материалам: ZN.UA / Deutsche Welle (Українська редакція) /