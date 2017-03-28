Украина получит безвиз в июне - источник

Безвизовый режим Украины с Европейским союзом может вступить в силу 11 июня текущего года.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter- аккаунте.

"Для Украины, пленарное заседание Европейского парламента для голосования за "безвиз" состоится 6 апреля и ЕС, вероятно, поддержит его 26 апреля. Подпись (состоится, - ред.) +\- 15 мая, вступление в силу +\- 11 июня", - написал Йозвяк.

Напомним, во вторник, 28 марта, в силу вступил безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 6 апреля 2017 года в Европейском парламенте должно состояться голосование относительно предоставления Украине безвизового режима. Накануне голосования в ЕП пройдут дебаты по этому вопросу.