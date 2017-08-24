Украина получит от США военной техники на 175 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь в виде техники и спецоборудования на 175 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает 112.ua .

По его словам, решение по военной помощи уже утверждено.

"Буквально недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять еще большую обороноспособность Украины", - сказал Мэттис.

Что касается летального оружия, то, как заявлял глава Пентагона, данный вопрос сейчас рассматривается и будет вынесен на обсуждение с руководством США.



BBCcCNN.com.ua

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