Украина попала в список стран, которым Канада продает оружие, -Трюдо

Канадское оружие теперь доступно для покупки Украиной, так как это может помочь Киеву противостоять российской агрессии.

Такое заявление сделал во вторник, 2 июля премьер-министр страны Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто.

Об этом сообщает информационное агентство DW.

Как отметил глава Канадского правительства, в Оттаве было принято данное решение с целью поддержки Киева в противостоянии России, действия которой "представляют собой угрозу не только Украине, но и международному праву".

"В свете российской агрессии и попыток подорвать суверенитет Украины, включая незаконную аннексию Крыма, для таких стран, как Канада, очень важно быть рядом со своим партнером", - подчеркнул Трюдо.

Кроме того, как передает германское издание Трюдо также отметил, что канадские компании уже инвестируют в производство боеприпасов в Украине и пообещал продолжить операцию Unifier по поддержке реформирования украинской армии, возобновленную в марте.

Сообщается, что в Украине до конца марта 2022 года будут дислоцированы около 200 канадских военнослужащих.

Также отмечено, что с 2015 года канадские военные провели подготовку более 12 500 украинских солдат.

Трюдо заявил о "разочаровании" в связи с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Совет Европы принял это решение, несмотря на то, что Москва до сих пор не освободила украинских моряков, подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Канады Христя Фриланд осудила решение Москвы упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

"Начиная с сегодняшнего дня, Канада примет меры для того, чтобы данные паспорта не могли быть использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров поступить аналогичным образом", - добавила глава канадского МИДа.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский, находящийся в своей первой поездке в Северную Америку, заявил, что принято принципиальное решение о возможности поставок Украине канадского оборонительного оружия и военной техники, в частности, бронетехники.

По словам президента Украины, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

ASPI

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