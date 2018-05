Украина после победы в суде в Гааге имеет право взимать госимущество РФ в любой точке мира, - Atlantic Council

Решение Третейского суда в Гааге дает украинским компаниям право взимать государственное имущество РФ. Об этом заявил эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, передает "Голос Америки".

"Согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений от 1958 года, сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность фактически в любой точке мира, и страны Запада реально выполняют ее. Это затратный процесс в смысле судебных расходов, и он медленный, но работает", - заявил он.

According to the New York convention of 1958, the winning party has the right to collect state property pretty much anywhere in the world & western countries do apply it. The legal costs are high and it is slow, but it works.- Anders Aslund (@anders_aslund) 9 мая 2018 г.

Напоминаем, что Третейский суд в Гааге ранее пришел к выводу, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов и должна возместить их компаниям убытки за аннексию Крыма на сумму в 159 млн долларов.

Голос Америки