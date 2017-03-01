Украина потребует расширения санкций для тех, кто "национализировал" предприятия в ОРДЛО - Порошенко

Украина будет требовать расширения санкций для тех, кто "национализировал" украинские предприятии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.

"Еще одно свидетельство оккупации Россией части востока Украины. - Так прокомментировал "отжим" украинских предприятий на оккупированной территорий президент Порошенко. За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия", - написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он отметил, что об этом шла речь во время переговоров П.Порошенко с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.