Украина предложила провести обмен пленными до конца марта

В ходе заседания трехсторонней рабочей группы в Минске Украина предложила провести обмен пленными в марте

Об этом написала представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает "ДС".

Кроме того, она уточнила, что было оформлено обращение к ОБСЕ и России с требованием поставить первым вопросом определение даты передачи 25 россиян в обмен на украинских политзаключенных.

Также Геращенко привела слова российской омбудсвумен Татьяны Москальковой о том, что та не имеет официального мандата заниматься обменом и освобождением пленным и о том, что этим должна заниматься контактная группа в Минске.

Однако, по словам Геращенко, российская сторона отказываются обсуждать вопрос обмена пленными по формуле 25/25 в Минске - они говорят, что это "вопрос омбудсменов".