Украина предложила Совету Европы комплекс шагов по защите прав человека в Крыму

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба представил на рассмотрение членов и руководства Совета ряд шагов, которые могут быть предприняты для улучшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Представительства.

Предложения были внесены сегодня, 26 февраля 2018 года, в День сопротивления оккупации Крыма Россией. Инициированные Украиной шаги предполагают совместную работу Генерального секретаря, Комиссара с прав человека, правозащитных организаций и стран-участниц Совета Европы с целью прекратить репрессии, которые развернула в Крыму российская оккупационная власть.

В основу предложенных Украиной шагов легли решения Комитета министров Совета Европы от 3 мая 2017 года, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

"Основной мандат Совета Европы заключается в защите прав человека и для него будет абсолютно естественно занять активную позицию в этом вопросе. Политика непризнания аннексии - это хорошо, но сейчас там страдают люди, и они нуждаются в немедленной помощи", - заявил Кулеба.

Напоминаем, что сегодня начинается трехлетний срок членства Украины в Совете ООН по правам человека.