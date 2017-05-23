Украина предоставила ЕСПЧ дополнительные доказательства в деле об оккупации Крыма

Министр юстиции Павел Петренко анонсировал, что на следующей неделе будет презентация ряда дополнительных доказательств по делу аннексии Крыма, которую рассматривает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Могу сказать однозначно, что с теми доказательствами, которые мы подали по Крыму, все те рассказы той стороны (России - ред.), что у них это была поддержка крымского народа и что ничего не готовилось, и что "зеленые человечки" - это были ополченцы и тому подобное - это полная ложь, которая опровергается нашей позицией. Поэтому идет очень интенсивная работа на "юридической войне". И я убежден, что за нами успех", - сказал Петренко.

По его словам, доказательства украинской стороны опровергают позицию РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу об аннексии Крыма.

"У нас есть хорошие новости Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Туда Украина подала уже дополнительные пояснения по существу по делу о Крыме. Очень много доказательств было подано и я могу анонсировать, что на следующей неделе будет презентация ряда доказательств, которые мы установили совместно с коллегами из разных правоохранительных органов, и будут свидетели, которые согласились выйти в публичную плоскость и дать информацию для украинских граждан по тех фактам, которые мы сейчас отправили в ЕСПЧ", - отметил Петренко.

Ранее Петренко рассказывал, что Евросуд рассматривает несколько исков Украины: первый иск - в отношении оккупации Крыма; второй - Донбасс, по хронологии за февраль-сентябрь 2014 года; третий - тоже Донбасс, осень 2014 года - до конца 2015 года; четвертый - дети-сироты, которых похитили пророссийские террористы и вывезли в Россию; пятый иск охватывает события с конца 2015 плюс первой половины 2016 года. Минюст также обещал подать иск в ЕСПЧ из-за обстрела Авдеевки (конец 2016 - начало 2017 года)