Украина примет меры против несогласованных визитов венгерских чиновников на Закарпатье

Вадим Пристайко прокомментировал недавний визит чиновников из Венгрии.

Украина примет меры, чтобы в будущем не допустить несогласованные визиты венгерской власти на Закарпатье. Об этом заявил во вторник, 16 июля, на брифинге в Киеве замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"Мне кажется, что в такой момент (накануне выборов, - ред.) можно было бы, как соседнее государство, дружественное к нам, воздержаться от таких поездок. Такая рекомендация была. К сожалению, наши коллеги не услышали нас, действовали волюнтаристски. Мы цивилизованное государство, мы пытаемся не запрещать въезд, например, министру Сийярто (глава МИД Венгрии, - ред.)", - сказал Пристайко.

По его словам, Украина предлагала венгерским чиновникам, в частности, Петеру Сийярто, приехать в Киев и встретиться с коллегами, после чего поехать на Закарпатье вместе с представителем украинского МИД. Венгерская сторона не отреагировала на предложение, сказал Пристайко.

"Я считаю, что такая практика неприемлема. МИД со своим новым руководством и Офис президента будут принимать меры, чтобы такого больше не происходило", - добавил он. По материалам: Интерфакс-Украина /