Украина примет участие в военных учениях НАТО как страна-партнер

Военные учения Trident Juncture станут крупнейшими из тех, которые НАТО проводило со времен "холодной войны".

Украина примет участие в учениях Trident Juncture как страна-партнер НАТО. При этом из более чем 40 стран-партнеров присоединятся к учениям всего пять государств. Об этом сообщил заместитель начальника штаба, начальник главного управления военного партнерства Стратегического командования по операциям Североатлантического альянса Одд Егил Педерсен, передает "Укринформ".

"Это, действительно, очень крупные учения, и Украина будет представлена штатными офицерами в штабах. В целом из 41 страны-партнера НАТО лишь 5 стран принимают участие и среди них Украина", - отметил Педерсен.

По его словам, в учениях кроме Украины примут участие Швеция, Финляндия, Иордания и Грузия.

Напомним, в Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября состоятся крупнейшие учения НАТО со времен "холодной войны". Они станут сигналом для России о том, что союзники готовы действовать сообща и обеспечить защиту Атлантики.

В маневрах, которые пройдут на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции, будут принимать участие 50 тысяч солдат, в том числе более 14 тысяч военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, ударные вертолеты Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" со своей ударной поддержкой, экспедиционная ударная группа кораблей США и корабль управления.

По материалам: Укринформ