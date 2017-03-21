Украина примет участие в военных учениях НАТО в Грузии

В июле 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины примут участие в учениях Североатлантического альянса в Грузии.

Об этом сообщает Грузия Online.

"Многонациональные военные учения НАТО "Достойный партнер-2017" (Noble Partner-2017) под девизом "Сила в партнерстве" пройдут в Грузии в конце июля 2017 года. Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными", - говорится в сообщении.

Кроме украинских военных в учениях также будут участвовать вооруженные сил еще 10 госудастр-членов, а также партнеров НАТО, среди них США, Грузия, Великобритания, Германия, Турция, Испания, Румыния, Словения, Армения и Азербайджан.

Стоит отметить, что время, на протяжении которого будут проводиться учения, пока неизвестно.

Целью учений является усиление обороноспособности государств, которые примут участие в учениях, а также улучшение слаженности действий между различными подразделениями.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 марта, в аннексированном Крыму на полигоне Опук начались командно-штабные учения воздушно-десантных войск Российской Федерации при участии кораблей Черноморского флота и военно-космических сил России.

В свою очередь в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отреагировали на военные учения, которые Российская Федерация начала проводить в оккупированном Крыму. Украинская сторона придерживается мнения, что все учения РФ на аннексированной территории выходят за рамки закона.