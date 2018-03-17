Украина присоединилась к персональным санкциям против Южного Судана и Гвинеи-Бисау

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны от 17 марта 2018 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности ООН по республикам Южный Судан и Гвинея-Бисау.

Соответствующие указы No70/2018 и 71/2018 обнародованы на сайте главы государства.

В решении отмечается, что СНБО поддерживает предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров от 13 декабря 2017 года No 907-р).

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению к распоряжениям Кабинета министров Украины от 13 декабря 2017 года No 907-р и от 15 ноября 2017 года No 822-р", - говорится в решении СНБО.

Кабинету министров и СБУ поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций. Контроль за выполнением решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие этими указами, возложить на секретаря СНБО.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.