Украина призвала ОБСЕ уделить повышенное внимание ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания в СБ ООН призвал ОБСЕ уделить повышенное внимание ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении на микроблоге в Twitter украинского представительства в ООН, передает УНН.

"Призываем ОБСЕ уделить повышенное внимание ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, где Россия проводит небывалые репрессии", - отметил В.Ельченко.

Как сообщал УНН, во время заседания в СБ ООН постоянный представитель Украины Владимир Ельченко отметил, что военное нападение Российской Федерации на Авдеевку продемонстрировало нежелание Москвы выполнять минские обязательства.

Напомним, Россия 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против суверенного государства Украина. За три года противостояния более 9800 человек погибли, около 23000 были ранены, почти 1 млн 800 тыс. стали вынужденными переселенцами.