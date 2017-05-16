Украина продлила санкции против 1228 человек и 468 компаний - указ президента

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

Во вторник утром на сайте Администрации президента был опубликован указ No133/2017, датируемый 15 мая 2017 г. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

В прилагающемся к указу тексте решения СНБО Украины от 28 апреля говорится: "Поддержать предложения о продлении и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные Кабинетом министров Украины (распоряжение от 26 апреля 2017 No 288-р), Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины".

В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства No288 от 26 апреля, Кабмин одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности страны, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины.

В частности, Кабмин предлагал продлить срок действия санкций для физических и юридических лиц, введенных решением СНБО 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Правительство Украины поручило органам исполнительной власти, на которых будет возложено выполнение решения СНБО о применении санкций, в течение срока их действия в случае обращения лица за выдачей документа разрешительного характера, выдача которого запрещена, или волеизъявления лица о совершении сделки, совершение которой запрещено, проводить проверку принадлежности такого лица к числу лиц, на которых распространяются данные санкции.

Министерству иностранных дел поручено после вступления в силу решения СНБО о применении санкций проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Кабмин предлагает вынести на рассмотрение СНБО вопрос о сроке применения санкций и информировании лиц о применении ограничений к ним, а также относительно обнародования списка таких лиц.