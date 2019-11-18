Украина продолжит судиться с РФ в ООН из-за Керченского инцидента

21 ноября Арбитражный трибунал Международного суда ООН проведет первые слушания по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

Зеркаль отметила, что пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где состоятся слушания.

Замминистра напомнила, что Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и освободить их экипажи.

Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации, - заявила Зеркаль.

Она провела параллель с известным делом Arctic Sunrise (Нидерланды против России), в котором арбитражный суд признал нарушение Россией Конвенциии ООН по морскому праву и обязал выплатить компенсацию в пользу королевства Нидерланды.

Мы также собираемся пройти этот путь и доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход судов 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, - это нарушение норм международного права, - резюмировала Зеркаль.

Напомним, сегодня Россия вернула Украине два артиллерийских катера и буксир, захваченные год назад в районе Керченского пролива. Ранее в сентябре были освобождены экипажи этих кораблей.

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