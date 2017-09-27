Украина просит Канаду дать ей доступ к спутниковым снимкам (CBC, Канада)

Украина просит Канаду дать ей доступ к спутниковым снимкам, чтобы отслеживать перемещения российских и повстанческих войск.

Украинский президент считает, что Джастин Трюдо не против отправки миротворцев в его страну.

Украинский президент Петр Порошенко настаивает на том, чтобы правительство Трюдо возобновило предоставление армии Украины спутниковых снимков, чтобы она могла следить за перемещениями российских и сепаратистских повстанческих войск. Он также заявляет об «исключительной важности» того, чтобы Канада приняла участие в миротворческой миссии ООН в его истерзанной войной стране.

В эксклюзивном интервью Розмари Бартон из CBC Порошенко заявил, что он призвал премьер-министра Трюдо предоставлять его стране визуальную информацию о российско-украинской границе с канадского спутника.

«Потому что это поможет нам выполнять Минское соглашение, получить доказательства того, что Россия перебрасывает свои танки, артиллерию, системы залпового огня», — сказал Порошенко.

Украинский руководитель уже не впервые просит канадского премьера о предоставлении информации со спутника. Согласно документам, полученным CBC News в соответствии с законом о доступе к информации, он убедил бывшее консервативное правительство Стивена Харпера в течение года предоставлять Украине снимки со спутника RADARSAT-2. Эта работа была начата в марте 2015 года.

Новое либеральное правительство весной 2016 года не стало продлевать это соглашение на 9,5 миллиона долларов, сославшись на издержки и «лицензионные требования», говорится в документах.

Эти снимки были строго ограничены «международно признанной территорией Украины», и передавать Киеву изображения «любого района или точки за пределами этой географической зоны» было запрещено.

Это важно, так как украинцы не имели возможности оценивать перемещения российских войск по ту сторону границы.

Осенью прошлого года канадские официальные лица четко заявили своим украинским коллегам о том, что решение прекратить предоставление информации пересматриваться не будет.

«Я не сомневаюсь, что мы решим этот вопрос», — сказал Порошенко после встречи с Трюдо, которая состоялась в прошлую пятницу.

Канадкие миротворцы «исключительно важны»

Украинский президент заявил, что Канада должна принять участие в миротворческой миссии, призванной положить конец вооруженному конфликту в этой оказавшейся в сложной ситуации восточноевропейской стране, где правительственные войска воюют с пророссийскими сепаратистами.

Порошенко отметил, что это «исключительно важно, потому что Канада обладает уникальным опытом» и сыграла историческую роль в развитии миротворческого потенциала ООН.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, а затем поддерживаемые Москвой сепаратисты взяли в руки оружие и выступили против украинских правительственных войск на востоке страны. В ходе конфликта, который длится уже четвертый год, погибло более 10 тысяч человек, 24 тысячи получили ранения а 1,6 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Канада уже подготовила более пяти тысяч украинских военнослужащих, которые сегодня воюют с пророссийскими повстанцами. Кроме того, Оттава предоставила Украине военную помощь на 16 миллионов долларов, в состав которой вошли каски, пуленепробиваемые жилеты и зимняя форма одежды.

Но теперь Украина все настойчивее требует от Оттавы направить в разрушенные войной восточные районы миротворческие войска.

В прошлом году Трюдо пообещал направить 600 военнослужащих и 150 сотрудников полиции для участия в операции по поддержанию мира с мандатом ООН. Федеральное правительство пока не взяло на себя никаких конкретных обязательств по участию в этой миссии.

«У меня такое чувство, что он абсолютно открыт для диалога, — сказал Порошенко по поводу взглядов Трюдо на отправку канадских миротворцев в его страну. — Я полностью удовлетворен нашими дискуссиями с премьер-министром Трюдо».

Размещение российских миротворцев «абсолютно невозможно»

В начале этого месяца Украина представила в ООН проект предложения о миротворческой миссии, участники которой должны взять под свой контроль весь район конфликта, а также границу с Россией, которую Киев не контролирует. Украинский план исключает участие россиян в миротворческой миссии. Москва эту идею уже осудила.

«Это абсолютно невозможно, чтобы Россия принимала участие в миротворческой миссии, так как Россия является одной из сторон этого конфликта, — заявил Порошенко. — Россия агрессор. Мы не ведем переговоры».

Киев и страны Запада обвиняют Россию в предоставлении военной помощи повстанческому движению на востоке Украины. Россия отрицает свое прямое участие в этом конфликте.

Между тем, Москва в этом месяце представила собственные предложения о направлении миротворцев ООН на восток Украины. Это стало первым важным предложением Кремля по урегулированию длящегося уже три года конфликта.

Российское предложение направлено на защиту наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые следят за прекращением огня. Наблюдатели находятся на востоке Украины для того, чтобы следить за выполнением Минского протокола, направленного на прекращение войны. Пока эти попытки не увенчались успехом.

«Конечно, российское предложение неприемлемо, — заявил Порошенко по поводу миротворческого плана Кремля, — потому что Россия хочет использовать миротворцев качестве неких телохранителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что совершенно не соответствует уставу».

«Военное преступление»

Для отправки миротворческих сил ООН требуется решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Россия является одним из пяти постоянных членов СБ ООН, и поэтому может наложить вето на любую резолюцию об отправке миротворцев на восток Украины.

По словам Порошенко, если Россия поступит таким образом, он поднимет этот вопрос перед высшим судом Организации Объединенных Наций.

«Если Россия станет единственной страной, выступающий против миротворческой миссии, ей будет очень трудно объяснить свои действия, — заявил Порошенко. — Это оккупированная территория, оккупированная российскими войсками. И в такой ситуации это будет равноценно признанию оккупации Россией».

«В такой ситуации мы обратимся в Международный суд, и Россия понесет ответственность за свое военное преступление».

Филип Линг, Розмари Бартон

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Комментарии читателей

Robbie Adams

Нам надо держаться от этого подальше. Это европейская проблема, а не канадская. У нас нет ни техники, ни авиации, ни живой силы, чтобы хотя бы пробить брешь в российской военной машине, если она решит напасть.

Не втягивайте нас в ваши многовековые конфликты.

Jane Watson

Вроде бы разумная просьба. Но какие гарантии предложит Украина… и в чем выгода для нас?

Rex Yuan

Канаде нет никакого дела до украинской гражданской войны и до перемещений российских войск. Нам надо защищать свою собственность, свои богатства. США уже подтвердили, что не станут защищать Канаду от летящих на нее ракет. Канада прежде всего. А Порошенко должен научиться сам защищать свою страну, а не протягивать руку с постоянными просьбами о помощи.

Alan Smithee

Мы должны быть на стороне наших украинских союзников и сказать этому антихристу Путину, что если он замахнется на нашего союзника, в Канаде он не продаст больше ни одной бутылки водки.