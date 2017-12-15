Украина рассмотрит латвийскую модель обучения , чтобы выполнить рекомендации "Венецианки", - Гриневич

Рекомендации Венецианской комиссии, предоставленные Украине по языковой статье Закона "Об образовании", в том числе могут быть имплементированы через такие модели обучения в школах национальных общин, которые используют в Латвии

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в Латвийскую Республику, сообщается на сайте Минобразования Украины.

"Нам необходимо найти правильные модели обучения для представителей национальных общин, чтобы они прекрасно знали и могли употреблять родной язык и так же прекрасно владели государственным языком.

Мы считаем, что опыт Латвии в этом вопросе очень ценен для Украины. И рекомендации, которые мы получили по статье 7 от Венецианской комиссии, в том числе могут быть реализованы и через такие модели, которые предлагаются в Латвии ", - отметила Гриневич.

В частности, речь идет о соотношении в обучении 60 на 40 в старшей школе, где 60% времени отводится на изучение учебных предметов государственной, а 40% - на родном языке.

Например, такая схема применяется в украинской средней школе в Риге.

Обучение в Рижской украинской средней школе проводится по двуязычной системой латышском и украинском языках: 60% - латышский язык, 40% - украинский.

Кроме того, с первого класса ученики изучают английский язык. С седьмого класса дополнительно, по желанию, вводится еще один иностранный язык - испанский или немецкий.

Кроме общеобразовательных дисциплин, изучается украинский язык и литература, история и культура Украины, народоведение, мифология и эстетика. Ранее Гриневич заявила, что Заключение Венецианской комиссии от 11 декабря по "языковой статье" Закона "Об образовании" не обязывает Украину вносить изменения в 7 статью.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния за статьи об образовании на государственном языке.

МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из- за нового закона об образовании.

МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.

Во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС Украина гарантировала, что уменьшать имеющиеся права национальных меньшинств, выполняя языковую норму закона об образовании.