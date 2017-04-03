Украина ратифицировала зону свободной торговли с Канадой

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой"

Об этом говорится на сайте главы государства.

"С момента вступления в силу Соглашения, Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли. Учитывая разный уровень экономического и социального развития Украины и Канады стороны будут применять принцип асимметричности тарифных обязательств, что позволит нашему государству адаптировать торговлю с этой страной в условиях свободной торговли", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что документ содержит ряд норм и обязательств, касающихся нетарифных мер, которые будут способствовать тому, что доступ к рынкам не будет ограничиваться неоправданными барьерами в торговле.

Кроме того, соглашение повлияет на увеличение товарооборота между странами, будет способствовать притоку иностранных инвестиций и созданию новых рабочих мест.