Украина разрабатывает контрмеры против российского лазерного оружия – глава МВД

Государственная пограничная служба Украины найдет противодействие российскому лазерному оружию, заявляет министр внутренних дел Арсен Аваков.

"У нас уже было несколько таких случаев (поражение лазерным оружием сетчатки глаза – ИФ) и в Госпогранслужбе, и в Нацгвардии. Сейчас мы разрабатываем контрмеры. Так как мы не до конца понимаем, что используют конкретно, но уже работаем над инструкцией, что это может быть. Мы будем устанавливать соответствующие фильтры, приборы, соответствующие очки", - цитирует А.Авакова департамент коммуникации МВД Украины.

Он сообщил о четырех случаях поражения лазерным оружием пограничников и нацгвардейцев.

"Использование такого оружия - варварская ситуация. Мы будем обсуждать ее на международном уровне", - подчеркнул А.Аваков.