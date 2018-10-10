Украина решила не приглашать наблюдателей СНГ на выборы-2019

Украина официально отказалась от участия наблюдателей от СНГ на выборах в 2019 году. Соответствующее заявление сделал председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, сообщает ТАСС.

"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в нашем наблюдении за выборами, поэтому вряд ли мы поедем туда", - заявил Лебедев.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, в выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, проведение президентских выборов в 2019 году будет стоить 2,355 миллиарда гривен, а парламентские выборы обойдутся в 1,950 миллиард гривен.