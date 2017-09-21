Украина сбилась с пути? (Carnegie Europe, Бельгия)

С какими сложностями столкнулась Украина на пути реформ и что показал конфликт Порошенко и Саакашвили, ­- с такими вопросами Джуди Демпси обратилась к международным и украинским экспертам. И вот их ответы.

Андерс Аслунд, экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council:

— Украина реализовала впечатляющие экономические реформы, но судебная реформа потерпели неудачу. Особенно тревожен тот факт, что президент Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили, по-видимому, на незаконных основаниях.

Вместо того чтобы запустить обычный скучный судебный процесс, Саакашвили превратил это в громкое событие с участием гражданского общества: пересек границу без прохождения паспортного контроля. Преследуя Саакашвили за незначительный проступок (при том, что на Украине часто не подвергаются преследованию и за более серьезные преступления), украинское правосудие выглядит смешным. В то же время Саакашвили, возможно, начал процесс объединения украинской либеральной оппозиции. Таким образом политик оживил как оппозицию, так и гражданское общество, разоблачая недостатки правоохранительной системы. И это отличное начало.

Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe:

— Украина — это не одинокий путешественник, который может споткнуться, упасть и потерять дорогу. В этой стране проживают более 40 миллионов человек с разнообразными взглядами. Конфликт между нынешним президентом Украины Петром Порошенко и бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили разочаровал многих. Оба политика сделали много позитивного для Грузии и Украины. Однако оба они не являются истинными демократами, и не удивительно, что их политические «эго», наконец, столкнулись.

Личная борьба двух бывших союзников, которые, как говорят, были «реформаторами», возвращает Украину к хорошо знакомому сценарию, с участием хорошо всем знакомого и самого умелого политического оратора страны, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Между тем, страна продолжает меняться. В отдаленных украинских регионах доверие к Киеву невелико. Экономика растет медленно. Но реформы движутся вперед. Тем не менее, большинство украинцев продолжаются воспринимать внутреннюю политику, как «мыльную оперу».

Магдалена Гроно, директор европейских программ Международной кризисной группы:

— Сейчас «борьба с коррупцией» вызывает скептическую или даже циничную реакцию среди многих жителей Украины. Судебная и полицейская реформы в некоторых случаях открыли двери для еще большей халатности. Антикоррупционные гражданские организации все чаще рассматривают Порошенко как реальную проблему для проведения реформ. И судя по реакции правительства на гражданские инициативы, эти чувства взаимны. Выходка Саакашвили на границе не должна восприниматься как прямой показатель правильного или неправильного пути Украины. Реформы Саакашвили в его родной Грузии в значительной степени модернизировали страну, но были омрачены серьезными фактами нарушений прав человека.

Конечно, Украина не должна рисковать, связываясь с таким политическим актером, как Саакашвили. Киев не должен отвлекаться от того, что действительно важно: отделение политики от бизнеса. Сейчас уже неясно, хватит ли у Порошенко смелости осуществить это. Также международному сообществу следует опасаться, что призывы украинского правительства к реформам становятся слишком шаблонными.

Балаш Ярабик, приглашенный специалист в российских и евразийских программах Фонда Карнеги:

— Вражда между Порошенко и Саакашвили является результатом персонализированной и слишком поляризованной политики Украины. Эта ситуация позволяет думать, что президентские и парламентские кампании страны в 2019 году будут длинными и «грязными». Пересекая Украину с нарушением закона, Саакашвили сумел бросить вызов решению Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. Михаил Саакашвили, имевший минимальную общественную поддержку и чье политическое будущее на Украине было бесперспективным, теперь воспользовался шансом изобразить себя жертвой «режима Порошенко». Это не значит, что для Саакашвили наступит светлое будущее в украинской политике. Но он стал (временным) фактором, сплотившим оппозицию против Порошенко. Социальный популист Юлия Тимошенко, чья партия «Батькивщина» в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения, использует «грузинский» прецедент для расширения своей популярности. Между тем, украинское общество, похоже, не уделяет много внимания этим событиям.

Яна Кобзова, представитель Rasmussen Global:

— Дорога реформ на Украине всегда была ухабистой — Киев пытается оправиться от своего советского наследия и двух десятилетий неудачной трансформации. Это займет более трех лет. Однако украинское руководство должно доказать своим избирателям, что эти проблемы можно решить в рамках одного избирательного цикла. Многое уже сделано в таких секторах, которые считаются безнадежно коррумпированными, например, в энергетике. Но антикоррупционные институты не работают должным образом, пенсионная система нуждается в реформировании, а рынок земли — в либерализации. В идеале все это должно произойти в течение срока работы нынешнего правительства. Но выборы 2019 года приближаются. Реформы часто становятся болезненными, прежде чем они принесут свои плоды: и в предвыборный период предпочтения избирателей могут резко измениться. Поэтому темпы реформ неизбежно замедлятся по мере приближения 2019 года.

Анна Корбут, заместитель главного редактора журнала « Український тиждень»:

— Скандал «Порошенко-Саакашвили» является частью политической борьбы за президентские и парламентские выборы 2019 года. Большинство местных экспертов описывают эти события как «неловкое» игнорирование законов президентом, правоохранительными органами и Саакашвили. Предвыборный спор между Порошенко и Саакашвили и многими другими политическими деятелями показывает, что основные игроки продолжают свои старые игры: они конкурируют за избирателей, которые живут в условиях слабой экономики, слабой политической культуры и негативных новостей. А люди на вершине власти препятствуют развитию реформ, ключевых для будущего Украины. В результате страна делает один шаг вперед и два шага назад, наступая на грабли своих прошлых ошибок.



Стефан Мейстер, директор Центра Центральной и Восточной Европы в Немецком совете по международным отношениям:

— Михаил Саакашвили проделал большую работу в своей родной стране. Но бывший президент Грузии не понял, что уже достиг пика своей карьеры. Президент Украины Петр Порошенко попытался привлечь международное внимание к своей реформаторской политике, наняв нескольких иностранцев, в том числе Саакашвили, на ключевые государственные должности. Но когда эти люди стали подвергать сомнению правила игры Порошенко, президент предпочел «отпустить» их.

Порошенко стал важной фигурой для перехода Украины к стабилизации после Революции достоинства, но он является частью старой системы и не способен ее изменить. Саакашвили же, в первую очередь, стал пиарщиком. Украине нужны новые люди, чтобы снова вернуться на длинный, тернистый путь реформ. Борьба между двумя людьми прошлого только отвлекает от реальных нужд страны.

Евгений Румер, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги:

— Украина вряд ли потеряла свою дорогу. На самом деле она выглядит довольно определенной. Предвыборная гонка 2019 года уже началась. Согласно недавнему опросу, рейтинги Порошенко выглядят даже хуже, чем у Саакашвили. Имея длинный список проблем, которые сейчас стоят перед страной, и гораздо более короткий список достижений, Порошенко больше не нуждается в Саакашвили, поскольку, вероятно, сам готовится баллотироваться на переизбрание. У него есть так называемый «административный ресурс», и он уже задействовал его против назойливого критика. Это старый способ украинской политики. Изменения на Украине происходят, но не так быстро, как хотелось бы.

Гвендолин Сассе, приглашенный специалист в Carnegie Europe:

— Процесс реформирования Украины прогрессирует, но медленными темпами. В частности, связано это с тем, что не осталось таких реформ, которые могли бы дать быстрые результаты. В последние месяцы наиболее заметна на Украине борьба с коррупцией. Но она сталкивается с сопротивлением олигархических кругов, в том числе из окружения президента. Очевидно, что это является вызовом для проведения структурных реформ. Война на востоке страны используется властными элитами, чтобы оправдать задержку реформ. ЕС и Соединенные Штаты не должны молчаливо воспринимать эти оправдания. Наоборот, им стоит активизировать свои усилия, чтобы убедить украинского президента полностью реализовать неудобные для него реформы. Еще один цикл протестов и политического кризиса не выгоден никому, кроме России.

Андреас Умланд, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества:

— Недавние споры вокруг Саакашвили и его возвращения на Украину — признаки масштабной конфронтации, назревавшей в последние месяцы в Киеве. Многие бенефициары старой системы все еще находятся у власти. Поскольку Порошенко в настоящее время, похоже, поддерживает эту группу, он становится все более уязвимым для критики таких политиков, как Саакашвили и различных антикоррупционных активистов. Если нынешний конфликт продолжится, и Порошенко не сумеет изменить общественное мнение, мы будем иметь новый крупный политический конфликт в Киеве в 2019 году, если не раньше.

Юлия Есмуханова, заместитель руководителя программ проекта DOBRE на Украине:

— Путь Украины никогда не был прямым и ровным. Сегодняшние события напоминают попытки прежнего правительства сохранить лишь фасад демократического режима. Однако прогресс достигнут. Например, процесс децентрализации Украины позволил местным громадам играть заметную роль в управлении. Небольшие населенные пункты впервые получили возможность инвестировать в инфраструктурные проекты для улучшения жизни своих жителей. Децентрализация приближает правительство к людям, предоставляя гражданам контроль над местными ресурсами. Страна следует своим уникальным путем, на котором реформаторы и группы гражданского общества выступают против олигархических кругов, не стремящихся к изменениям.

Джуди Демпси