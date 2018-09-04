Украина сделала взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тыс. долларов

Во вторник Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тыс. долларов. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Сегодня Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400,000 долл. США ", - написал Климкин.

По его словам, Россия использует против СЕ финансовый шантаж, поэтому в эти сложные времена Совет Европы нуждается в поддержке.

"Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", - добавил министр.