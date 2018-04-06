Украина синхронизирует с США санкции против России

Украина синхронизирует с Соединенными Штатами Америки санкции против России, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Ожидаю от СНБО уже в ближайшее время комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка", выразил надежду, что Европейский Союз поступит аналогично.

"Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей", - говорится в заявлении президента.

6 апреля 2018 года США ввели санкции против 38 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали 24 олигарха и правительственных чиновника, а также 14 компаний.

"Российское правительство участвует в ряде враждебных действий по всему миру, включая оккупацию Крыма и разжигание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада, убивающего собственных граждан, оружием, попытки подорвать западные демократии и враждебную киберактивность", - прокомментировал министр финансов США Стивен Мнучин.

"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - добавил Мнучин.