Украина собрала для своего иска против РФ в Гааге 300 томов материалов с грифом "секретно" - Луценко

В деле "Украина против РФ", которое рассматривает Международный Суд ООН, собрано более 800 томов материалов, 300 из которых - под грифом "секретно" и "совершенно секретно", сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе встречи, посвященной украинскому иску в Международном суде ООН, генпрокурор рассказал, что, во время подготовки материалов были опрошены 1400 потерпевших и 2000 свидетелей. Проведены 1800 судебных экспертиз и добыты 100 000 единиц вещественных доказательств, среди которых - образцы оружия и военной техники, произведенные в РФ и захваченные украинскими военными в ходе боевых действий.

По словам Луценко, Генпрокуратура уже подготовила обвинительные акты, которые предоставлены главарям террористических формирований и направлены в суд. Готовятся также сотни представлений в рамках заочного осуждения главарей террористов и лиц, предавших народ Украины.

Напомним, с 6 по 9 марта в Международном суде ООН, который находится в Гааге (Нидерланды), проходили слушания в деле Украины против России. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Подробнее о юридическом противостоянии Украины и России в Международном суде ООН читайте в материале Владимира Кравченко "Украина vs Россия: поле битвы - Гаага" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина"