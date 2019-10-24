Украина согласилась признать некоторые документы, выданные в ОРДЛО

Кабинет министров Украины упростил регистрацию фактов рождения и смерти граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Украина, таким образом, будет признавать справки о рождении и смерти, выданные на неподконтрольных правительству территориях Донбасса после определенной проверки.

Так, Кабинет министров ввел механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно- медицинскими учреждениями.

Это сделали для развития так называемых "Намибийских исключений", сформулированных Международным судом ООН и распространенных в практике Европейского суда по правам человека.

"Ключевой принцип "Намибийских исключений" заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом, тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти. Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность", - пояснил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия.

Она будет предоставлять необходимые инструменты, чтобы за каждым обращением выяснить истинные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации рождения или смерти соответствующим государственным органом.

Напомним, глава РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

С 14 июня Россия начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.