Украина согласна на любые условия обмена Сенцова - Денисова

Омбудсмен готова вылететь в Россию для обсуждения деталей.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова отреагировала на заявления сестры Олега Сенцова о катастрофическом состоянии здоровья украинского политзаключенного. По ее словам, она обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте России Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена украинского режиссера, сообщила Денисова в Facebook в среду, 8 августа.

"Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", - написала она.

При этом Денисова отметила, что договоренности между президентами Украины и России о ее посещении украинских политзаключенных российской стороной не выполнены, поэтому опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную Россией об "относительно стабильном" состоянии Сенцова невозможно.

Также она отметила, что обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной.

"Призываю всех небезразличных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова", - заявила Денисова.

Ранее сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что Сенцов почти не встает и говорит, что его конец близок. Накануне, адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил об ухудшении здоровья Олега Сенцова, который все равно отказывается от госпитализации и не собирается прекращать бессрочную голодовку. Также адвокат обратился в РФ с просьбой перевести Сенцова в Симферопольскую больницу. При этом представители российского омбудсмена сообщают об "относительно стабильном" состоянии Сенцова.

Отметим, Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Сегодня ровно 87 дней, как продолжается его бессрочная забастовка.