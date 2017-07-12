Украина согласовывает законопроект о реинтеграции Донбасса с США, Германией и Францией - Елисеев

Украинская сторона согласовывает проект закона "Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета" со своими ключевыми иностранными партнерами, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Как отметил Елисеев в интервью "Радіо Свобода", ключевая миссия законопроекта - показать стратегию и политику президента на возобновление суверенитета и реинтеграцию оккупированных территорий Востока Украины политико-дипломатическим способом. В основу данного процесса будет положено выполнение Минских соглашений.

"Сейчас мы по вчерашнему (10 июля - ред.) поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партерами, прежде всего - США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров", - указал Елисеев.

Замглавы АП подчеркнул, что речь в законопроекте идет о территориях, временно оккупированных вследствие российской агрессии.

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Напомним, 13 июня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украине пора завершать антитеррористическую операцию на Востоке Украины и переходить к новому формату защиты от российской гибридной агрессии.

На следующий день президент Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По словам спикера Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепления за ОРДЛО статусу оккупированной территории.