Украина создает военно-морскую базу на Азовском море

До конца года на Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВСУ.

Об этом заявили на Правительственном портале на странице в Facebook, передают Українські Новини.

"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

Как сообщали Українські Новини, Генштаб увеличил присутствие Сухопутных войск на побережье Азовского моря.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны решил усилить военно- морское присутствие в Азовском море.

В Азовском море РФ в очередной раз задержала украинское судно.