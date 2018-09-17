Украина создает военно-морскую базу на Азовском море

До конца года на Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВСУ.
Об этом заявили на Правительственном портале на странице в Facebook, передают Українські Новини.
"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.
Подчеркивается, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.
Как сообщали Українські Новини, Генштаб увеличил присутствие Сухопутных войск на побережье Азовского моря.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны решил усилить военно- морское присутствие в Азовском море.
В Азовском море РФ в очередной раз задержала украинское судно.