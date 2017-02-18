Украина среди приоритетов новой администрации главы США, - Порошенко

Украина является одним из приоритетов новой президентской администрации Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 2017 года, сообщает спикер главы Украинского государства Святослав Цеголко в своем Facebook.

"Я получил еще раз мощный сигнал, что Соединенные штаты - с Украиной. Что Украина для новой администрации США среди первых приоритетов и что вопрос Крыма и борьбы за его освобождение - также остается среди приоритетов. Никакие вопросы за спиной Украины решаться не планируются и не будут", - процитировал президента его пресс-секретарь в соцсети.

"Я отримав ще раз потужний сигнал, що Сполучені штати - з Україною. Що Україна для нової адміністрації США серед перших ... Опубліковано Святославом Цеголком 18 лютого 2017 р.

Отмечено также, что встреча Порошенко с Пенсом длилась около часа.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции-2017 заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности за ситуацию в Украине.