Украина стала посредником между ЕС и Африкой в поставках оружия, - OCCRP

Европейские производители поставляют оружие в Африку и Ближний Восток, используя оборонные предприятия Украины в качестве посредников. Об этом сообщает Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.

"Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют, что власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и Ближний Восток. Многие из этих видов оружия происходят из стран, которые являются членами ЕС", - говорится в документе.

Проект навел пример в котором военный транспорт стоимостью не менее 4,1 млн долларов, был куплен в Польше, а затем частями отправлен в Украину. После этого 45 машин со всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.

Также, согласно сообщению, в 2015 и 2016 годах украинский государственный экспортер вооружений "Укринмаш" подписал соглашения с клиентами в Уганде и Бурунди о продаже 59 амфибийных бронированных патрульных транспортных средств.

В документе речь идет об участии в незаконной торговле оружием частной украинской компании "Техимпекс", которая ремонтирует, модернизирует и реализует военную технику, а также связанной с ней британской компании S- Profit.

Как отмечается, компании обходят эмбарго ЕС по продаже оружия Судану и Южному Судану.

"В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалить источники и назначение оружия, что передвигается по миру, из документов", - отмечают в OCCRP.

Напомним, ранее международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Украина незаконно поставила Южному Судану тысячи пулеметов, минометов, гранатометов и миллионы боеприпасов.