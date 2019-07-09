Украина станет экономическим центром Европы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень.

"Настоящее Соглашение должно быть гибким инструментом, который отвечал бы современным реалиям наших отношений, а главное - потенциала Украины. Именно поэтому я предложил нашим партнерам начать совместную оценку выполнения Соглашения, чтобы выйти на новый уровень. Уровень, который будет отвечать интересам украинского и европейского бизнеса и наших потребителей", - сказал глава государства во время общения с прессой по результатам 21-го саммита Украина - ЕС.

До тех пор, пока будет осуществлено такую оценку, стороны эффективно использовать все имеющиеся возможности, убежден Владимир Зеленский.

"Мы настроены на дальнейшую отраслевую интеграцию Украины и ЕС в приоритетных сферах: энергетика, цифровой рынок, юстиция и внутренние дела, таможенное сотрудничество и содействие торговле", - констатировал он.

Президент отметил, что во время саммита, обсуждались достижения последних лет - введение безвизового режима, децентрализация, прозрачные государственные закупки. Однако, по его убеждению, важные и сложные изменения в Украину - впереди.

Глава государства заверил европейских партнеров, что Украина решительно настроена не только по антикоррупционной реформе, но и относительно других изменений.

"Это детенизация экономики, создание независимого суда, преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой - в этом, кстати, я завтра подписываю соответствующие указы. А еще мы настроены на завершение децентрализации и укрепления гражданского общества", - добавил он, отметив, что в рамках саммита подписано шесть соглашений о финансировании мероприятий, способствующих проведению указанных реформ.

"В вопросах позитивных изменений мы хотим и будем двигаться очень быстро", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, сегодня участники саммита также обсудили перспективы торговых отношений и отметили, что торговля между Украиной и Евросоюзом и в дальнейшем будет расти.

Отдельно глава государства поблагодарил европейских партнеров за готовность к оказанию второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 000 000 евро.

Он также отметил, что отношения Украины и Европы - это не просто партнерство, политическая ассоциация или экономическая интеграция.

"Это - друзья, с которыми мы ведем откровенный, иногда действительно эмоциональный, но точно честный и дружеский диалог о совместном будущем. Географически Украина - это центр Европы. Я буду делать все, чтобы Украина стала таким центром экономически и ментально", - заявил Владимир Зеленский.

"У нас новый президент. Скоро будет новый парламент и новое правительство. А значит, у нас будет новый шанс", - подчеркнул глава государства, передают Podrobnosti.ua.

Со своей стороны президент Европейского совета Дональд Туск назвал саммит признаком совершенствования отношений между Украиной и ЕС.

"Наше партнерство построено на Соглашении об ассоциации, которая является крупнейшей всесторонней соглашением, которое когда-то имел ЕС с любой страной. Это - основа нашей политической ассоциации и экономической интеграции. Сегодня мы обсуждали, как лучше использовать потенциал настоящего Соглашения ради наших граждан и бизнеса".

Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину.

Соответствующий ролик был опубликован на его странице в YouTube.

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер- министр Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?", - заявил он.

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