Украина стремится добиться международного статуса для Керченского пролива

Украина будет добиваться признания международного статуса Керченского пролива.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ" в понедельник, 27 мая.

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень много вопросов, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределенности, в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - отметила чиновница.

Для Украины важно обеспечить представление своих интересов в международном арбитраже на фоне того, что РФ пытается единолично контролировать судоходство в Керченском проливе, добавила Зеркаль. В МИД РФ ранее утверждали, что Керченский пролив никогда не был международным согласно содержанию Конвенции ООН по морскому праву.

Также 27 мая в МИД Украины сообщили, что направили российским коллегам ноту с вопросом, когда и где РФ вернет украинских моряков и корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. В тот же день пресс- секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не изменит свою позицию относительно освобождения украинских военных моряков, и их судьбу решит суд.

Как сообщалось ранее, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Напомним, Международный морской трибунал ООН провел первые слушания по иску Украины о мерах против РФ для освобождения пленных украинских моряков и захваченных кораблей 10 мая. Ранее Россия сообщила, что не будет принимать в них участия. Украина подала в международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

В России решение трибунала не признают. Дескать, трибунал не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не принадлежит к юрисдикции этого суда. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, если Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, Украина будет добиваться введения "гамбургских санкций".

Европейский союз продлил на полгода санкции за нарушение территориальной целостности Украины и пополнил список новыми именами. Это 8 россиян, причастных к захвату в плен украинских моряков. Это в основном силовики среднего и низшего звена.