Украина требует освободить арестованного в Крыму журналиста

В Министерстве иностранных дел требуют освобождения арестованного в оккупированном Крыму журналиста общественного объединения Крымская солидарность Наримана Мемедеминова. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"После незаконных выборов оккупант усиливает давление на крымских татар. Требуем освобождения активиста Мемедеминова", - написала она.

22 марта 2018 года в оккупированном Крыму российская ФСБ задержала Мемедеминова. Супруга задержанного Лемара рассказала, что ее мужа задержали после обыска в их доме в Бахчисарайском районе. По ее словам, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны российских силовиков.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Нариман Мемедеминов (фото - facebook.com/crimeansolidarity)